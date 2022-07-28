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Представитель Бутусова заявил, что организаторы не отменяли его концерт в Финляндии

Представитель Бутусова заявил, что организаторы не отменяли его концерт в Финляндии
ТАСС/Шамуков Руслан

Пресс-секретарь рок-музыканта Вячеслава Бутусова опроверг информацию об отмене концерта исполнителя в Финляндии. Мероприятие пройдет в Хельсинки. 

По словам представителя артиста, новости об отмене концерта не являются достоверными. Речь идет лишь о переносе даты мероприятия, новая дата пока что уточняется, передает NEWS.ru.

Ранее представитель концертной компании Logomo заявила, что сентябрьский концерт певца отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях. Населению Финляндии якобы не понравилось, что Бутусов выступал в Крыму.

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