Представитель Белого дома Жан-Пьер: США направляют Украине исключительно средства для защиты

Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Globallookpress

США поставляют на Украину исключительно средства для защиты. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заявила, что Вашингтон предоставляет Киеву возможности, чтобы защитить территории страны. Жан-Пьер рассказала об этом во время брифинга. Представитель Белого дома так прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что Москва может использовать средства поражения по тем объектам, по которым удары еще не совершались в качестве ответа на поставки Украине ракет дальнего действия.

Российская специальная операция на Украине началась 24 февраля. Цель этой миссии заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Министерство обороны РФ подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам.