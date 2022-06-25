Представитель Белого дома Кирби озвучил две цели предстоящего саммита G7 в Германии

«Продолжать привлекать господина Путина к ответу, увеличивать издержки его войны для него и его экономики при минимизации, насколько это возможно, последствий от растущих цен на нефть… для других стран, особенно на (европейском) континенте, но также и по всему миру», — отметил Кирби на брифинге.