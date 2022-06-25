Представитель Белого дома Кирби озвучил две цели предстоящего саммита G7 в Германии

В ходе предстоящего саммита в Германии страны G7 поднимут на обсуждение возможности усиления давления на Россию. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
При этом он подчеркнул, что будущая встреча участников «Группы семи» будет ориентирована на достижение двух целей.
«Продолжать привлекать господина Путина к ответу, увеличивать издержки его войны для него и его экономики при минимизации, насколько это возможно, последствий от растущих цен на нефть… для других стран, особенно на (европейском) континенте, но также и по всему миру», — отметил Кирби на брифинге.
В Белом доме обратили внимание, что от предстоящей беседы представителей «Большой семерки» следует ожидать «некоторых заявлений» и «демонстрации мускулов».