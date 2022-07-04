Предсказание Жириновского о событиях в Узбекистане начало сбываться

Покойный политик Владимир Жириновский прославился своими аналитическими способностями предсказывать политические события задолго до их начала. Так, перед смертью он озвучивал мнение, что народ Каракалпакии попросит об автономии.
Он уточнял, что вскоре этот неразрешенный момент станет причиной проблем для страны. Кроме того, он говорил, что все спорные территории рано или поздно дадут о себе знать.
«Подождите, еще это загорится», – говорил бывший лидер партии ЛДПР.
Несколько дней назад Узбекистан захлестнула волна протестов на фоне решения властей лишить Республику Каракалпакстан автономии и права выходить из состава государства. Улицы заполонили тысячи митингующих.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился жестко реагировать на протесты. На текущий момент известно о погибших как со стороны мирных граждан, так и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана. Подробности передает RT.