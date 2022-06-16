Председатель совета директоров ЦРПТ Дубин поделился успехами системы «Честный знак»

«Внедрена обязательная маркировка 14 товарных групп. Идут эксперименты еще в четырех. Мы также надеемся, что в ближайшее время они придут к обязательной маркировке. И самое главное, видно, что система дает реальные результаты, эффект — как государству и бизнесу, так и потребителю», — цитирует его Федеральное агентство новостей (ФАН), входящий в Медиагруппу «Патриот».