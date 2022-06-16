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Председатель совета директоров ЦРПТ Дубин поделился успехами системы «Честный знак»

Председатель совета директоров ЦРПТ Дубин поделился успехами системы «Честный знак»
Федеральное агентство новостей

Проект «Честный знак» за три года существования добился хороших результатов. Об этом рассказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение о государственно-частном партнерстве было заключено в рамках ПМЭФ-2019 и стало первым в сфере информационных технологий. По словам Дубина, внедрение «Честного знака» прошло успешно.

«Внедрена обязательная маркировка 14 товарных групп. Идут эксперименты еще в четырех. Мы также надеемся, что в ближайшее время они придут к обязательной маркировке. И самое главное, видно, что система дает реальные результаты, эффект — как государству и бизнесу, так и потребителю», — цитирует его Федеральное агентство новостей (ФАН), входящий в Медиагруппу «Патриот».

Дубин отметил, что в настоящее время система маркировки интегрирована с 16 российскими ведомствами. Она постоянно анализирует потенциальные нарушения и отклонения от стандарта, после чего информация поступает в контрольные ведомства для принятия дальнейших мер.

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