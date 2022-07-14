Председатель СОЦПРОФ Вострецов принял участие в круглом столе в Нижнем Новгороде

Работодатели в Нижегородской области столкнулись с давлением со стороны Федеральной налоговой службы. В рамках проверок организаций ФНС отрицает права работников на компенсации за работу во вредных условиях труда. Подобная ситуация отмечается по меньшей мере на 28 предприятиях региона с 2021 года.