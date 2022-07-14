Председатель СОЦПРОФ Вострецов принял участие в круглом столе в Нижнем Новгороде

Круглый стол на тему «Меры поддержки бизнеса и предпринимательства в условиях санкционного давления» состоялся 13 июля 2022 года в Нижнем Новгороде. Одним из его участников стал председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Алексеевич Вострецов.
В процессе переговоров обсуждался вопрос о выплате компенсаций за работу во вредных условиях труда и реализации Программ по сохранению здоровья таких работников.
Работодатели в Нижегородской области столкнулись с давлением со стороны Федеральной налоговой службы. В рамках проверок организаций ФНС отрицает права работников на компенсации за работу во вредных условиях труда. Подобная ситуация отмечается по меньшей мере на 28 предприятиях региона с 2021 года.
Вострецов ранее принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам РГГМУ. Молодым специалистам он напомнил, что в погоне за карьерой не стоит забывать и о создании семьи.