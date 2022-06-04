Председатель Рады попросил у Германии подводные лодки

«Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. Это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — отметил Стефанчук, фактически предложив Берлину безопасность в обмен на подводные корабли.