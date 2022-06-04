Председатель Рады попросил у Германии подводные лодки

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук попросил у Германии поставить Украине подводные лодки, назвав это «взаимовыгодным предложением», передает ИА Regnum, со ссылкой на заявление украинского парламента.
В рамках официального визита в Германию Стефанчук провел переговоры с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт. После этого украинский депутат отметил, что Киев рассчитывает получить немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T в кратчайшие сроки. Также он не исключил и поставки бундесвером подводных лодок.
«Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. Это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — отметил Стефанчук, фактически предложив Берлину безопасность в обмен на подводные корабли.
Ранее посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев пожаловался на недостаточную военную помощь Испании. По его словам, 200 тонн оружия, уже поставленного Киева, хватит лишь на «пару часов» реального боя.