Председатель комитета Госдумы Гаврилов рассказал о готовящихся мерах поддержки бизнеса в условиях санкций

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Председатель комитета ГД Сергей Гаврилов считает, что необходимо принять оперативные меры,
чтобы обеспечить устойчивое и поступательное развитие российских компаний в
условиях западных санкций.
В
Государственной думе состоялось совещание комитета Госдумы по вопросам
собственности, земельным и имущественным отношениям, посвященное вопросам
совершенствования корпоративного законодательства в условиях введения против
России дополнительных экономических санкций. В совещании приняли участие
представители Министерства финансов Российской Федерации, Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, Банка России, госкорпораций
«Ростех», «Росатом» и «Роскосмос», ПАО «ОАК», РСПП, Банка ВТБ, ОАО «Российские
железные дороги» и др.
Председатель комитета Сергей Гаврилов отметил, что «новые условия ведения бизнеса
требуют принятия оперативных законодательных решений, которые позволят
исключить возможность использования существующих корпоративных правил для
оказания давления иностранного капитала на российские компании и банки». При
этом устойчивость корпоративного оборота не должна достигаться за счет введения
дополнительной нагрузки на бизнес, уверен парламентарий.
Говоря о
подготовке к рассмотрению законопроекта о внешней администрации по управлению
организацией, глава комитета отметил, что законопроект планируется рассмотреть
в конце мая.
«Здесь, в первую очередь, стоит вопрос о необходимости повышения ответственности собственников за
принимаемые решения и создания условий для сохранения рабочих мест и производственной
деятельности предприятий», — отметил Сергей Гаврилов.
Председатель комитета напомнил, что в ГД прорабатывается предложение об использовании
механизма выпуска целевых облигаций для финансирования проектов
импортозамещения с участием системообразующих банков.
«Такие облигации могут
стать важным источником формирования дополнительного капитала и фондирования
банков в случае, если Банк России поддержит выпуск таких облигаций посредством
их включения в ломбардный список и в иные механизмы рефинансирования кредитных
организаций.
Полученные средства банки смогут использовать для кредитования проектов
импортозамещения на длительный период по низким ставкам, субсидируемым за счет
средств, полученных от продажи облигаций», — пояснил глава комитета Госдумы.