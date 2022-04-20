Председатель комитета Госдумы Гаврилов рассказал о готовящихся мерах поддержки бизнеса в условиях санкций

«Такие облигации могут

стать важным источником формирования дополнительного капитала и фондирования

банков в случае, если Банк России поддержит выпуск таких облигаций посредством

их включения в ломбардный список и в иные механизмы рефинансирования кредитных

организаций.

Полученные средства банки смогут использовать для кредитования проектов

импортозамещения на длительный период по низким ставкам, субсидируемым за счет

средств, полученных от продажи облигаций», — пояснил глава комитета Госдумы.