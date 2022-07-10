Председатель Госдумы Володин: США использовали ЕС с целью ослабления Европы

США удалось ослабить Европу с помощью ЕС. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
По его мнению, Польша, страны Прибалтики и другие государства являются сателлитами Белого дома, которые «задают тон» в Европе.
«Как мы видим, Соединенные Штаты Америки смогли настолько ослабить, причем не только политически, но и экономически, европейские государства через создание Евросоюза», — отметил Володин в ходе интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин».
Председатель Госдумы также обратил внимание, что ФРГ, Франция и Италия истощены через уход независимых политиков и содействие «ставленников Вашингтона» на выборах.