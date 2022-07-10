Председатель Госдумы Володин: США использовали ЕС с целью ослабления Европы

«Как мы видим, Соединенные Штаты Америки смогли настолько ослабить, причем не только политически, но и экономически, европейские государства через создание Евросоюза», — отметил Володин в ходе интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин».