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Председатель ГД Володин: российские депутаты организуют приемы граждан на территории ЛНР

Председатель ГД Володин: российские депутаты организуют приемы граждан на территории ЛНР
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Депутаты Госдумы России будут проводить приемы граждан в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

По словам политика, на территории ЛНР проживает много россиян, которые принимали участие в выборах депутатов Госдумы.

«Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов Госдумы с тем, чтобы они могли проводить приемы граждан», — уточнил чиновник на встрече с журналистами.

Депутаты смогут посетить республику в ходе региональной недели или отпуска, добавил Володин.

Ранее председатель нижней палаты парламента инициировал сокращение отпусков депутатам. Закон о статусе депутата требует поправок, посчитал он.

володин ЛНР Россия
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