Председатель движения «Бессмертный полк» в Болгарии предупредил о возможных провокациях 9 мая

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Участники акции «Бессмертный полк» в Болгарии готовы дать отпор провокаторам, сообщил председатель движения в стране Павел Иванов.
Он предупредил, что от сторонников Украины ожидаются провокации 9 мая. Однако Иванов выразил надежду, что мероприятие «пройдет без физических последствий».
«У нас будет много женщин, в том числе русских, дети, хоть их и притесняют. Мужики тоже будут. Как-то ответим», — приводит заявление председателя движения URA.RU.
По его словам, острая ситуация наблюдается в болгарском городе Варна. На запланированном мероприятии будет порядка 40 правоохранителей.
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