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    Председатель движения «Бессмертный полк» в Болгарии предупредил о возможных провокациях 9 мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Председатель движения «Бессмертный полк» в Болгарии предупредил о возможных провокациях 9 мая

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    globallookpress/Brian Dunn

    Участники акции «Бессмертный полк» в Болгарии готовы дать отпор провокаторам, сообщил председатель движения в стране Павел Иванов.

    Он предупредил, что от сторонников Украины ожидаются провокации 9 мая. Однако Иванов выразил надежду, что мероприятие «пройдет без физических последствий».

    «У нас будет много женщин, в том числе русских, дети, хоть их и притесняют. Мужики тоже будут. Как-то ответим», — приводит заявление председателя движения URA.RU.

    По его словам, острая ситуация наблюдается в болгарском городе Варна. На запланированном мероприятии будет порядка 40 правоохранителей.

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