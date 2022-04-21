Предприятия Алтая поддержали всероссийскую акцию «Мы работаем»

Как сообщает информационно-аналитический портал «Новости

Алтая», инициатором затеи стало правительство Краснодарского края. К промышленникам

из Краснодарского края присоединились сотрудники крупных предприятий из других

регионов Российской Федерации. В Республике Алтай участниками акции стали более

20 предприятий. Это предприятия по производству мясной и молочной продукции,

крестьянско-фермерские хозяйства, организации по деревообработке, а также по

производству строительных материалов, биологически активных добавок и экологически

чистых продуктов.