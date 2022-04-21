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    Предприятия Алтая поддержали всероссийскую акцию «Мы работаем»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Предприятия Алтая поддержали всероссийскую акцию «Мы работаем»

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    globallookpress.com/Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com

    Предприятия РФ публикуют видеоролики в соцсетях, на которых показана
    работа производств региона в условиях введенных против России санкций. Более 20
    предприятий Алтая приняли участие в акции.

    Как сообщает информационно-аналитический портал «Новости
    Алтая»,     инициатором затеи стало правительство Краснодарского края. К промышленникам
    из Краснодарского края присоединились сотрудники крупных предприятий из других
    регионов Российской Федерации. В Республике Алтай участниками акции стали более
    20 предприятий. Это предприятия по производству мясной и молочной продукции,
    крестьянско-фермерские хозяйства, организации по деревообработке, а также по
    производству строительных материалов, биологически активных добавок и экологически
    чистых продуктов.

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