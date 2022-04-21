Предприятия Алтая поддержали всероссийскую акцию «Мы работаем»

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Предприятия РФ публикуют видеоролики в соцсетях, на которых показана
работа производств региона в условиях введенных против России санкций. Более 20
предприятий Алтая приняли участие в акции.
Как сообщает информационно-аналитический портал «Новости
Алтая», инициатором затеи стало правительство Краснодарского края. К промышленникам
из Краснодарского края присоединились сотрудники крупных предприятий из других
регионов Российской Федерации. В Республике Алтай участниками акции стали более
20 предприятий. Это предприятия по производству мясной и молочной продукции,
крестьянско-фермерские хозяйства, организации по деревообработке, а также по
производству строительных материалов, биологически активных добавок и экологически
чистых продуктов.
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