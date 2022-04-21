Предпринимателям Свердловской области продлили отсрочку по уплате налога на имущество

По словам Мамонтова, перенос срока платежа налога на имущество на осень позволит предприятиям региона легче

адаптироваться к новым экономическим условиям, возникшим из-за незаконного

санционного давления со стороны Запада. Как уточнил Мамонтов, данная мера

поддержки коснется предприятий, занимающихся производством пищевых

продуктов, лекарств, мебели, компьютеров, одежды, бумаги, электронных и

оптических изделий, а также тех, что работают в сфере

туризма, здравоохранения, спорта и авиаперевозок (всего 32 вида

деятельности), сообщает УралПолит.Ru.