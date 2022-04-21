Предпринимателям Свердловской области продлили отсрочку по уплате налога на имущество

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Министр экономики и территориального
развития Свердловской области Денис Мамонтов обосновал принятие мер поддержки бизнеса.
По словам Мамонтова, перенос срока платежа налога на имущество на осень позволит предприятиям региона легче
адаптироваться к новым экономическим условиям, возникшим из-за незаконного
санционного давления со стороны Запада. Как уточнил Мамонтов, данная мера
поддержки коснется предприятий, занимающихся производством пищевых
продуктов, лекарств, мебели, компьютеров, одежды, бумаги, электронных и
оптических изделий, а также тех, что работают в сфере
туризма, здравоохранения, спорта и авиаперевозок (всего 32 вида
деятельности), сообщает УралПолит.Ru.
Это решение было принято ранее губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым. Теперь предприниматели региона смогу не
вносить платеж еще полгода, так как крайний срок его выплаты перенесен с 30
апреля на 30 ноября. Расписание остальных платежей пока остается без изменений.