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Предприниматели Югры запустили производство одежды с патриотичной символикой

Предприниматели Югры запустили производство одежды с патриотичной символикой
pexels.com

Премиальный бренд одежды ZAHAVEC запустил в России продажу одежду с патриотичной символикой.

Производители сообщили, что буквы Z и V в названии лейбла являются отсылкой к символам специальной операции РФ на Украине. Правительство региона Югра в своем официальном паблике сообщили о новой линейке патриотичной одежды.

«Одежда, созданная патриотами, для патриотов. В коллекции представлены более 30 позиций премиум-класса. Скоро в ней появятся вещи для широкой аудитории, которые заменят продукцию ушедших с российского рынка иностранных производителей», — указано в сообщении.

Предприниматель Роман Кобцев сообщил, что на данный момент выпущены десять тысяч единиц одежды и оборудуется производство в Ханты-Мансийске. В дальнейшем должно быть налажено массовое изготовление изделий, которые заменят западные бренды.

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RusNewsToday24
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