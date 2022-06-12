Предприниматели Югры запустили производство одежды с патриотичной символикой

Премиальный бренд одежды ZAHAVEC запустил в России продажу одежду с патриотичной символикой.
Производители сообщили, что буквы Z и V в названии лейбла являются отсылкой к символам специальной операции РФ на Украине. Правительство региона Югра в своем официальном паблике сообщили о новой линейке патриотичной одежды.
«Одежда, созданная патриотами, для патриотов. В коллекции представлены более 30 позиций премиум-класса. Скоро в ней появятся вещи для широкой аудитории, которые заменят продукцию ушедших с российского рынка иностранных производителей», — указано в сообщении.
Предприниматель Роман Кобцев сообщил, что на данный момент выпущены десять тысяч единиц одежды и оборудуется производство в Ханты-Мансийске. В дальнейшем должно быть налажено массовое изготовление изделий, которые заменят западные бренды.