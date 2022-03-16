Предприниматели Реутова получат поддержку от властей Подмосковья

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Бизнесменам Реутова будут предложены федеральные и
региональные меры поддержки. Об этом сообщается на официальном портале города
со ссылкой на пресс-службу главы городского округа Станислава Каторова.

Градоначальник провел серию встреч с представителями
бизнес-сообщества. Ключевой темой для обсуждения стало
сохранение экономического потенциала и его дальнейшая реализация в условиях санкций.

Каторов отметил, что приоритетной задачей властей города в
настоящее время является оказание максимальной помощи в трудное время. В связи
с этим представителям МСП Реутова представят меры поддержки, среди которых в
том числе будут кредитные и налоговые каникулы.

Россия попала под новое санкционное давление со стороны
Запада после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации
Украины. На фоне ухода иностранных компаний у отечественных предпринимателей есть возможность занять освободившиеся ниши. 

 
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