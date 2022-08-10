Предприниматель Пригожин предложил создать общественный контроль за «чистоплотностью журналистики»

Работу некоторых журналистов и ряда средств массовой информации можно сравнить с обмазыванием дерьмом в погоне за заработками, поэтому необходимо принять соответствующие меры. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен призвал не допустить распространение работы СМИ-помоек, деятельность ряда которых была прикрыта правоохранительными органами. Для этого, как считает Пригожин, необходимо организовать работу механизма, который будет выкорчевывать недобросовестных журналистов.
В пример предприниматель привел работу издания «Газета о газетах», которая проводила расследования в 2011-2012 году. Тогда ряд журналистов из разных СМИ сидел на «левом заработке», а газета разоблачала их и выводила на чистую воду.
Со всеми вопросами и предложениями можно обращаться в пресс-службу юридической компании «Конкорд».