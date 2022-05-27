Предприниматель из Реутова наладил производство тортов «ZA Россию!»

Бизнесмен из Реутова Московской области Виталий Широченко начал производство торта «ZA Россию!» в поддержку спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации города.
Кондитерские изделия производятся по авторскому рецепту бизнесмена. Диетический торт имеет уникальное свойство — он выпечен без муки, сахара, консервантов и глютена, что делает его полезным для здоровья, но не лишает приятного вкуса, передает сайт reutov.net. Первая партия кондитерских изделий отправится военнослужащим, находящимся на лечении в госпитале неподалеку от Реутова.
«Понимая, что молодые ребята, которые сейчас находятся на лечении в госпитале, могут употреблять в пищу далеко не все продукты, я придумал торт, который исключает вредные добавки и является абсолютно здоровым продуктом», — рассказал Виталий Широченко.
Кондитер известен не только своими кулинарными способностями, а также и общественной деятельностью. В 2021 году он помог организовать фестиваль национальных культур «Подмосковье – территория дружбы».