Предприниматель Ирина Патрикеева назвала отличия коуча, бизнес-трекера, ментора и наставника

Предприниматель Ирина Патрикеева назвала отличия коуча, бизнес-трекера, ментора и наставника Новости
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Бизнес-коучи не подпадают под закон о защите прав потребителей. Это значит, что недовольный клиент не сможет требовать штрафов и компенсаций. Как отличить профессионала от мошенника, рассказала бизнес-наставник программы наставничества Московской области, предприниматель Ирина Патрикеева.

Люди часто не понимают разницы между бизнес-тренером, бизнес-трекером, консультантом и так далее. Однако эти отличия весьма значительны, и учитывать их нужно до обращения к специалисту, передает «Радио 1».

Бизнес-трекер Ирина Патрикеева указала на различия вышеназванных специалистов. Ментор передает свой опыт, связи, рецепты своей жизни. Бизнес-трекер разбирается в процессах бизнеса, смотрит, предлагает применить какие-то гипотезы, но не называет каких-то конкретных решений, основанных на личном опыте. Коучи же помогают с помощью наводящих вопросов найти решение самостоятельно. По словам Ирины, прежде всего нужно поставить перед собой конкретную цель, а потом искать для себя нужного специалиста, оценивать которого нужно по кейсам, его опыту, образованию и по тому, с какими компаниями он работал.

 
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