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    Предназначенные для РФ авто премиум-класса из-за санкций застряли в Бельгии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Предназначенные для РФ авто премиум-класса из-за санкций застряли в Бельгии

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    youtube.com/Lexus/PD

    Направлявшиеся
    в Россию 8 тысяч автомобилей премиум-класса из-за западных санкций застряли в
    порту Зебрюгге в Бельгии, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street
    Journal.

    Последние
    модели Lexus, Cadillac и Mercedes попали
    на территорию Бельгии из Азии еще в начале апреля. Они должны были быть
    отправлены в РФ, но из-за санкций это сейчас невозможно.

    Директор
    автомобильного терминала порта Марк Адриансен напомнил, что машины попали под
    санкции, запрещающие экспорт в РФ предметов роскоши. Автомобили, стоящие дороже
    50 тысяч евро, сейчас в Россию переправлять запрещено.

    Порт Зебрюгге
    за 2 месяца превратился в огромный склад контейнеров и машин, которые
    направлялись в РФ. Помимо 8 тысяч авто, там находятся более 1 тысячи
    контейнеров с разными товарами. Из-за антироссийских санкций они оказались
    заблокированы в бельгийском порту. Похожая ситуация наблюдается и в других портах Европы.

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