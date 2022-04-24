Предназначенные для РФ авто премиум-класса из-за санкций застряли в Бельгии

Порт Зебрюгге

за 2 месяца превратился в огромный склад контейнеров и машин, которые

направлялись в РФ. Помимо 8 тысяч авто, там находятся более 1 тысячи

контейнеров с разными товарами. Из-за антироссийских санкций они оказались

заблокированы в бельгийском порту. Похожая ситуация наблюдается и в других портах Европы.