Предназначенные для РФ авто премиум-класса из-за санкций застряли в Бельгии

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Направлявшиеся
в Россию 8 тысяч автомобилей премиум-класса из-за западных санкций застряли в
порту Зебрюгге в Бельгии, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street
Journal.
Последние
модели Lexus, Cadillac и Mercedes попали
на территорию Бельгии из Азии еще в начале апреля. Они должны были быть
отправлены в РФ, но из-за санкций это сейчас невозможно.
Директор
автомобильного терминала порта Марк Адриансен напомнил, что машины попали под
санкции, запрещающие экспорт в РФ предметов роскоши. Автомобили, стоящие дороже
50 тысяч евро, сейчас в Россию переправлять запрещено.
Порт Зебрюгге
за 2 месяца превратился в огромный склад контейнеров и машин, которые
направлялись в РФ. Помимо 8 тысяч авто, там находятся более 1 тысячи
контейнеров с разными товарами. Из-за антироссийских санкций они оказались
заблокированы в бельгийском порту. Похожая ситуация наблюдается и в других портах Европы.