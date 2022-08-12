Предложение онлайн-покупки с последующим возвратом средств стало новым видом мошенничества

«Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров. Многие на это покупаются, потому что мошенник возвращает чуть больше — плюс 4-5%. Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки. Эта схема сейчас набирает темпы и становится более популярной в нашей стране», — предупредил Кузнецов.