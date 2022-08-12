Предложение онлайн-покупки с последующим возвратом средств стало новым видом мошенничества

Россияне могут столкнуться с новым видом телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь продавцами интернет-площадок, просят купить товар с последующим возвратом средств и за небольшую премию якобы для поднятия рейтинга, пишет РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
При первой покупке людям возвращают деньги обратно, стимулируя совершать новые более дорогие приобретения. Однако когда человек начинает тратить большие суммы, возврат денег прекращается, пояснил эксперт.
«Распространение достаточно большое получила ситуация, когда телефонный мошенник уговаривает клиента помочь ему поднять свой рейтинг при продаже товаров. Многие на это покупаются, потому что мошенник возвращает чуть больше — плюс 4-5%. Человек видит, что за счет оказания помощи такому продавцу он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но в какой-то момент это останавливается, как карточный домик, и клиент несет большие убытки. Эта схема сейчас набирает темпы и становится более популярной в нашей стране», — предупредил Кузнецов.
Вместе с тем распространенными остаются схемы обмана с участием «правоохранителей», с якобы оформлением кредита на имя жертвы, а также сценарии, связанные с различными распродажами. В целом рост числа случаев телефонного мошенничества уже приближается к показателям начала года.