Предложение о запрете выдачи виз российским туристам внесено на обсуждение Евросоюза

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в Евросоюз.
Берлин принял инициативу к сведению, однако на данный момент не планирует оценивать возможные результаты. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Проект внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке. Правительство ФРГ теперь должно будет провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС», — подчеркнул он.
Как уточнила представитель МИД Германии Андреа Зассе, предложение включает запрет на выдачу виз не только для российских путешественников, но и для представителей гражданского общества России. В то же время Зассе назвала «очень гипотетической» дискуссию о введении данного запрета.