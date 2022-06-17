Предел европейской боли: журналист Кареевский спрогнозировал «отрезвление» Европы от санкций против РФ

«Однако сейчас сложно сказать, насколько Европа одумается. Дело в том, что в ЕС сейчас превалирует политический подход. Поэтому европейцы готовы терпеть все экономические неурядицы — оставаться без света, мыться реже, ездить меньше на машинах. Но все это будет происходит до определенного предела. Где этот предел боли — мы точно не знаем», — объяснил эксперт.