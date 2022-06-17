Предел европейской боли: журналист Кареевский спрогнозировал «отрезвление» Европы от санкций против РФ

Одной из основных тем обсуждений в рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума стал вопрос влияния западных санкций на экономику России. Специальный корреспондент «Народных Новостей», входящих в Медиагруппу «Патриот», пообщался с гостем ПМЭФ-2022 экономическим обозревателем телеканала «Россия-24» Александром Кареевским и выяснил, почему Европа вскоре может отказаться от антироссийской риторики.
Первым делом Кареевский заявил, что от европейских лидеров стоит ожидать определенный уровень отрезвления, так как ущерб от западных санкций против России для экономики стал очень мощным.
«Однако сейчас сложно сказать, насколько Европа одумается. Дело в том, что в ЕС сейчас превалирует политический подход. Поэтому европейцы готовы терпеть все экономические неурядицы — оставаться без света, мыться реже, ездить меньше на машинах. Но все это будет происходит до определенного предела. Где этот предел боли — мы точно не знаем», — объяснил эксперт.
Но, по его словам, уже сейчас происходит своего рода «отрезвление» Европы от антироссийской риторики. Ведь до начала экономической войны экономика ЕС была завязана на мировых цепочках поставок, важным звеном которых была Россия.
«Но нас искусственно выключили из процесса, аргументируя это тем, что российская экономика якобы составляет всего лишь 2% мирового ВВП. Нужно понимать, что все не так, и экономика РФ имеет гораздо большее влияние. Ведь страна была очень серьезно встроена в мировые цепочки поставок», — подчеркнул Кареевский.
В заключение экономический обозреватель добавил, что предел антироссийских санкций Запада точно существует. При всем этом, Россия в полной мере еще не отвечала на данную политику.
Отметим, в этом году главной темой ПМЭФ стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также были запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.
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