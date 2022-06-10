Руководитель подпольной сети осведомителей, начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области Валентин Бондаренко сообщил, что из-за предательства командиров складывает с себя полномочия.
«Решение мое полностью осознанное и добровольное. Я не поддерживаю правительство во главе с Зеленским и Порошенко, а также все командование ВСУ, так как считаю их марионетками Запада и предателями украинского народа, которые наворовали богатство страны и вывезли за ее пределы», — заявил Бондаренко на пресс-конференции российским журналистам.
При этом начальник 124-й бригады терробороны добавил, что командиры просто бросили людей, отдав приказ выводить их из Херсона. На вопрос: «Как это сделать?» Бондаренко получил ответ: «Выходите наудачу».
О преступных приказах высшего руководства ВСУ уже не раз сообщали украинские военнослужащие. Так, солдаты отдельного 18-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины обратились к общественности, записав видеообращение об отказе воевать за киевскую власть. В результате преступных приказов украинского высшего командования на Николаево-Криворожском направлении округа завалена трупами военных и сгоревшей боевой техникой.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.