«Предатели украинского народа»: глава терробороны Херсона Бондаренко высказался о высшем руководстве в Киеве

«Решение мое полностью осознанное и добровольное. Я не поддерживаю правительство во главе с Зеленским и Порошенко, а также все командование ВСУ, так как считаю их марионетками Запада и предателями украинского народа, которые наворовали богатство страны и вывезли за ее пределы», — заявил Бондаренко на пресс-конференции российским журналистам.