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«Предатели украинского народа»: глава терробороны Херсона Бондаренко высказался о высшем руководстве в Киеве

«Предатели украинского народа»: глава терробороны Херсона Бондаренко высказался о высшем руководстве в Киеве
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Руководитель подпольной сети осведомителей, начальник отдела кадров 124-й бригады территориальной обороны по Херсонской области Валентин Бондаренко сообщил, что из-за предательства командиров складывает с себя полномочия.

«Решение мое полностью осознанное и добровольное. Я не поддерживаю правительство во главе с Зеленским и Порошенко, а также все командование ВСУ, так как считаю их марионетками Запада и предателями украинского народа, которые наворовали богатство страны и вывезли за ее пределы», — заявил Бондаренко на пресс-конференции российским журналистам.

При этом начальник 124-й бригады терробороны добавил, что командиры просто бросили людей, отдав приказ выводить их из Херсона. На вопрос: «Как это сделать?» Бондаренко получил ответ: «Выходите наудачу».

О преступных приказах высшего руководства ВСУ уже не раз сообщали украинские военнослужащие. Так, солдаты отдельного 18-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины обратились к общественности, записав видеообращение об отказе воевать за киевскую власть. В результате преступных приказов украинского высшего командования на Николаево-Криворожском направлении округа завалена трупами военных и сгоревшей боевой техникой.

«Предатели украинского народа»: глава терробороны Херсона Бондаренко высказался о высшем руководстве в Киеве

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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