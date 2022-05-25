Предатели или «право имеют»?: в КИБЕР ФРОНТЕ Z обсудят уехавших за границу российских звезд

Второй день КИБЕР ФРОНТА Z пройдет под знаком обсуждения непростых взаимоотношений Польши и Украины на современном этапе развития, а также истоков украинского национализма и отношений между обычными поляками и гражданами Украины. Успехам, проблемам и перспективам специальной операции России по демилитаризации и денацификации соседней страны будет посвящен третий день мероприятия 29 мая. В качестве видео-эксклюзива планируется участие писателя, публициста и переводчика Дмитрия Пучкова («Гоблина»).