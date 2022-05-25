Предатели или «право имеют»?: в КИБЕР ФРОНТЕ Z обсудят уехавших за границу российских звезд

Активисты КИБЕР ФРОНТА Z обсудят в Санкт-Петербурге уехавших за границу российских артистов и звезд шоу-бизнеса. Мероприятие пройдет 27, 28 и 29 мая с 18:00 до 22:00 в штаб-квартире объединения по адресу: Васильевский остров, Университетская набережная, дом 25.
Анонс программы КИБЕР ФРОНТА Z приводится на официальной странице движения в социальной сети «ВКонтакте». В качестве специального гостя первого дня мероприятия организаторы пригласили ведущего и одного из авторов интернет-проекта «Изолента» и «Пояснительная бригада», эксперта по стратегическим коммуникациям Трофима Татаренкова. Гости площадки поделятся своим мнением по поводу того, кем считать сбежавших из страны знаменитостей — «право имеющими» или предателями России.
Второй день КИБЕР ФРОНТА Z пройдет под знаком обсуждения непростых взаимоотношений Польши и Украины на современном этапе развития, а также истоков украинского национализма и отношений между обычными поляками и гражданами Украины. Успехам, проблемам и перспективам специальной операции России по демилитаризации и денацификации соседней страны будет посвящен третий день мероприятия 29 мая. В качестве видео-эксклюзива планируется участие писателя, публициста и переводчика Дмитрия Пучкова («Гоблина»).