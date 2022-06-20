«Предали своего зрителя»: глава Минкультуры Любимова высказалась о сбежавших за рубеж звездах

Сбежавшие за рубеж российские звезды покинули свои творческие семьи, а потом из-за границы поливают их грязью. Это предательство собственного зрителя, заявила министр культуры России Ольга Любимов, передает CTNews.
По мнению главы Минкультуры РФ, обратного пути у сбежавших артистов уже нет: то, что они говорят о тех, кто остался, закрывает им путь домой. Кроме того, предательство не простят и зрители, которые тоже почувствовали себя обманутыми.
«Примет ли тебя там оркестр так, как в твоем оркестре, где ты был как в семье? Ты бросил его, грязью облил его и страну, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишься вернуться в афишу? И как они с тобой будут работать? Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил», — пояснил Любимова.
Ранее отъезд российских знаменитостей за рубеж прокомментировал Тарзан. По его словам, эти люди прекрасно понимают, что делают, именно поэтому они ведут очень агрессивную риторику, едва покинув родину. Артист добавил, что сбежавшие предали память своих отцов.