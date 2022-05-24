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«Предали память отцов»: Тарзан резко высказался в адрес покинувших Россию звезд

«Предали память отцов»: Тарзан резко высказался в адрес покинувших Россию звезд
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известный танцор Сергей Глушко уверен, что покинувшие страну на фоне спецоперации звезды предали память своих предков, сообщает dni.ru.

Сергей «Тарзан» Глушко назвал предателями коллег по шоу-бизнесу, которые покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. По его словам, эти знаменитости являются «людьми без родины».

«Все эти люди, на самом деле, понимают, что делают что-то не то, и отсюда вот эта злость. Мне их жалко, потому что это люди без родины, люди, предавшие память своих отцов, которые погибали за право нам быть на этой земле», — отметил Глушко.

Агентство «Москва» / Кирилл Зыков
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но, к сожалению, были и такие знаменитости, которые выступили против спецоперации по денацификации Украины и спешно покинули страну.

Основными направлениями оттока звезд из РФ можно назвать страны Западной Европы – Латвию, Эстонию и Израиль. В числе покинувших РФ такие артисты, как Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева, Рената Литвинова, Земфира, Максим Галкин и Алла Пугачева, Андрей Макаревич.

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