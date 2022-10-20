Пражский суд снял обвинения с россиянина Франчетти, задержанного по инициативе Украины

Чешский суд снял все обвинения с россиянина Александра Франчетти, задержанного в аэропорту Праги по инициативе Украины. Мужчину освободили из-под стражи, передает РЕН ТВ.
Франчетти предъявили обвинения в том, что он якобы принимал участие в насильственном задержании 11 человек с проукраинскими взглядами во время событий в Крыму в 2014 году. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Киев требовал выдать россиянина, но Верховный суд в Праге посчитал такой вариант недопустимым. Франчетти отказался признавать вину и заявил, что охранял семью, имущество и местных жителей.