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Пражский суд снял обвинения с россиянина Франчетти, задержанного по инициативе Украины

Пражский суд снял обвинения с россиянина Франчетти, задержанного по инициативе Украины
prt scr youtube.com / regionalnitelevize cz

Чешский суд снял все обвинения с россиянина Александра Франчетти, задержанного в аэропорту Праги по инициативе Украины. Мужчину освободили из-под стражи, передает РЕН ТВ.

Франчетти предъявили обвинения в том, что он якобы принимал участие в насильственном задержании 11 человек с проукраинскими взглядами во время событий в Крыму в 2014 году. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Киев требовал выдать россиянина, но Верховный суд в Праге посчитал такой вариант недопустимым. Франчетти отказался признавать вину и заявил, что охранял семью, имущество и местных жителей.

суд Франчетти Чехия
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