Праздник Вознесения Господня в 2022 году пройдет 2 июня

Верующие 2 июня будут отмечать Праздник Вознесения Господня, который приходится на сороковой день после Светлого Христова Воскресения — Пасхи.
Праздник не имеет фиксированной даты и считается переходящим. В 2022 году он состоится 2 июня. Для этой даты характерно большое количество примет и традиций. Например, в этот день и на протяжении всего праздничного периода христианам рекомендуется заниматься благотворительностью.
«Чтобы соблюсти христианскую традицию, люди клали на подоконники своих домов (со стороны улицы) монетки для нищих. Возле входной двери, опять же со стороны уличного входа, ставили тарелки с едой, мисочки с питьевой водой и молоком», — приводит народные обычаи proOren.ru.
Кроме того, считается, что если помогать обездоленным и нищим со дня Пасхи до Праздника Вознесения, то год выдастся богатым на урожай и удачным в плане здоровья семьи, отношений с супругом, финансового положения.