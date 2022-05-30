Праздник Вознесения Господня в 2022 году пройдет 2 июня

Праздник не имеет фиксированной даты и считается переходящим. В 2022 году он состоится 2 июня. Для этой даты характерно большое количество примет и традиций. Например, в этот день и на протяжении всего праздничного периода христианам рекомендуется заниматься благотворительностью.