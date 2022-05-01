Праздник для всех: как в освобожденных городах Украины отметили День Весны и Труда

Знаменательным событием для освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей станет ввод в оборот российского рубля. Владимир Рогов сообщил, что переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна, после этого расчеты будут только в рублях. Отмечается, что первое время организацией как наличных, так и безналичных расчетов уполномочен заниматься российский Международный расчетный банк.