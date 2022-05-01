Праздник для всех: как в освобожденных городах Украины отметили День Весны и Труда

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В освобожденных городах Запорожской и Херсонской областей сегодня отмечают Первомай — всенародно любимый День Весны и Труда. Жители городов вышли на улицы с транспарантами и флагами, чтобы шумно отметить долгожданный праздник. Об этом рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В освобожденном Днепрорудном ветераны Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь и передали эстафету молодому поколению.
«Дорогие ветераны, жители города и наши гости, в это нелегкое время, когда на Украине уничтожают памятники истории, пытаясь поссорить славян, мы ветераны Великой Отечественной войны зажигаем Вечный огонь возле памятника нашим героям. Они погибли, спасая нашу землю», — обратился к согражданам ветеран.
В освобожденном Мелитополе праздник Первого мая жители встретили с транспортантами и лозунгами «Фашизм не пройдет». Люди вышли на площадь города со Знаменем Победы и плакатами с патриотическими надписями. Праздник объединил как старшее, так и подрастающее поколения. Многие жители пришли на торжественное мероприятие со своими детьми.
Отмечают Праздник Весны и Труда и в ДНР. Донецк украшен флагами, улицы вычищены, а весь бульвар Пушкина стоит в цвету. Так, глава республики Денис Пушилин поздравил жителей с 1 мая. По словам Пушилина, жители Донбасса хорошо знают, что все ценное и важное в жизни добывается личными усилиями. Глава ДНР пожелал жителям здоровья, счастья и твердой уверенности в своих силах.
«Народ Донбасса доказывал неоднократно: нам по плечу самые смелые, амбициозные планы. Мы отстроим освобожденный Донбасс, восстановим экономику и возродим славу человека труда. Вскоре наши защитники возвратятся к мирным профессиям, военные подвиги сменятся привычными трудовыми. В наших городах, поселках и селах воцарится долгожданная жизнь без войны и потрясений, которую мы все заслужили по праву», — поздравил жителей Донбасса Пушилин.
Знаменательным событием для освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей станет ввод в оборот российского рубля. Владимир Рогов сообщил, что переходный период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна, после этого расчеты будут только в рублях. Отмечается, что первое время организацией как наличных, так и безналичных расчетов уполномочен заниматься российский Международный расчетный банк.