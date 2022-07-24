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Праздничный салют от ЯRUS завершил VK Fest в Петербурге

Праздничный салют от ЯRUS завершил VK Fest в Петербурге
пресс-служба ЯRUS

Традиционный VK Fest в Петербурге в этом году закончился мощным салютом. Перфоманс организовала команда социальной сети ЯRUS.

Представление устроено в честь регистрации шестимиллионного пользователя на платформе. В небо взмыли 250 пиротехнических залпов, окрасившие вечернее небо над Петербургом.

«Для нас число в 6 млн пользователей – это существенное достижение. И мы решили отметить это событие ярким перфомансом. Так родилась идея с баннером и салютом?» — прокомментировал событие директор по продукту ЯRUSа Иван Добровольский.

Перед этим организаторы подняли фирменную растяжку организации. Ее было видно со всех уголков парка 300-летия, где в этот момент проходил VK Fest.

VK Fest Иван Добровольский салют ЯRUS
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RusNewsToday24
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