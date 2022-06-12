Праздничный салют ко Дню России прогремел на московском ВДНХ

Праздничный салют в честь Дня России прогремел в Москве на ВДНХ. Подробности сообщил корреспондент РИА Новости.
Журналист отметил, что в этом году праздничный салют запускали только с одной площадки в городе. Красочное десятиминутное зрелище пришли посмотреть несколько сотен москвичей.
12 июня является государственным праздничным днем. День России был утвержден 11 июня 1992 года. Впервые праздник отмечался только в 1995 году — тогда состоялось вручение государственных премий РФ в области науки, технологий, литературы и искусства.