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Праздничный салют ко Дню России прогремел на московском ВДНХ

Праздничный салют ко Дню России прогремел на московском ВДНХ
piqsels.com

Праздничный салют в честь Дня России прогремел в Москве на ВДНХ. Подробности сообщил корреспондент РИА Новости.

Журналист отметил, что в этом году праздничный салют запускали только с одной площадки в городе. Красочное десятиминутное зрелище пришли посмотреть несколько сотен москвичей.

12 июня является государственным праздничным днем. День России был утвержден 11 июня 1992 года. Впервые праздник отмечался только в 1995 году — тогда состоялось вручение государственных премий РФ в области науки, технологий, литературы и искусства.

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