Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

Традиция салютовать героям ВОВ родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. В ходе военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был в 1945 году 9 мая — 30 залпов из тысячи орудий.