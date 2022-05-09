Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

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Вечером 9 мая в центре российской столицы прозвучал салют в честь Дня Победы.
Масштабный праздничный салют озарил яркими огнями небо Москвы. Залпам аккомпанировали восторженные крики толпы.
Согласно приказу министра обороны России, в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут даны 30 холостых залпов артиллерийских орудий, а в небо запустят фейерверки. Салют в столице дадут с 36 точек.
Традиция салютовать героям ВОВ родилась 5 августа 1943 года, когда Красная армия освободила Орел и Белгород. В ходе военных действий небо озарили более 350 салютов. Самый эффектный был в 1945 году 9 мая — 30 залпов из тысячи орудий.
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