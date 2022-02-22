Праздничный концерт в честь признания ЛНР Россией в Луганске отменили из-за обстрела

Праздничный концерт в честь признания Луганской Народной Республики отменили в Луганске из-за возобновившегося обстрела города, сообщила спецкор телеканала «Россия-24» Ольга Курлаева.

Накануне вечером президент России Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым признать суверенитет Луганской и Донецкой народных республик и подписал соответствующие указы. Глава государства также поручил обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР.

Обстановка в Донбассе обострилась в последние дни. Из-за угрозы вторжения Украины в народных республиках объявили в российские регионы эвакуацию детей, женщин и пожилых людей.

загрузка...