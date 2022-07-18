Праздничные гуляния по случаю Ильина Дня пройдут в Москве 2 августа

Традиционные праздничные гуляния на Ильин День состоятся на улице Ильинки в Москве. Кроме того, в эту же дату будет отмечаться 92-я годовщина со дня образования ВДВ.
Праздник будет отмечаться 2 августа. Именно в этот день отслужившие в ВДВ приходят на улицу Ильинки в Москве для почтения памяти своего покорителя Пророка Божия Илии.
Гуляния начнутся в 7 утра на улице Ильинки. В 9 утра стартует праздничное богослужение в храме Пророка Божия Илии в Китай-городе. Спустя два часа произойдет Молебен святому Пророку Божию Илие на Лобном месте. Полное расписание праздничных событий можно увидеть в материале издания «Ветеранские вести».