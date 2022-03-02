Правящая партия Турции выступила против разжигания ненависти к жителям России

Запрещать русскую культуру и разжигать ненависть к русскому народу неправильно, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. В Турции эту новость восприняли неоднозначно. Челик в Twitter обратился к электорату ПСР.

«Крайне неправильно пытаться запретить русскую культуру, писателей и композиторов, разжигать ненависть к русскому народу», — отметил турецкий политик.

Президент России Владимир Путин после признания суверенитета республик Донбасса заявил, что необходимо защитить мирных жителей, которые в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны Киева. Он призвал предать суду виновных в гибели гражданских лиц из-за действий ВСУ.

В ответ коллективный Запад объявил о новом витке антироссийских санкций. Однако РФ с 2014 года адаптировалась к экономическим ограничениям. Правительство России уже объявило ряд мер поддержки населения и предпринимателей.

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