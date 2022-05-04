Подписывайтесь на новости RNT24 в
Страны-участницы Североатлантического альянса за минувшие 30 лет были замечены в более чем двух десятках военных операций. Регулярно такие действия заканчивались многочисленными жертвами не только со стороны военнослужащих, но и мирных жителей. Свет на военные преступления НАТО пролил российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным).
Ведя боевые действия, Альянс нередко пренебрегает собственными принципами и международными соглашениями. Яркий пример жестокости НАТО – вторжение США в Афганистан, целью которого заявлялась «война с терроризмом». Противостояние длилось почти два десятилетия и разрушило судьбы многих афганцев, передало Федеральное агентство новостей.
Вскоре после нападения на Афганистан театром военных действий стал и Ирак. В 2003 году ВС США отрыли огонь по толпе мирных протестующих, в результате чего погибли 17 человек. В конфликте принимала участие и Великобритания, военные который были замечены за жестоким обращением с иракскими заключенными.
Подобная ситуация прослеживается и в Ливии. Местные правозащитники обнародовали доклад, где говорится о множественных военных преступлениях НАТО. Альянс пытался сменить политический режим в стране и регулярно обстреливал мирные кварталы, прикрываясь «защитой гражданского населения».
Российский ФБР заявляет о сотнях нарушений прав человека со стороны Североатлантического альянса. Военнослужащие стран НАТО обвиняются в жестокости, насилии и массовых убийствах. Правозащитники обратились к международным организациям с призывом привлечь виновных к ответственности.