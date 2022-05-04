Правозащитники ФБР потребовали привлечь НАТО к ответу за военные преступления

Вскоре после нападения на Афганистан театром военных действий стал и Ирак. В 2003 году ВС США отрыли огонь по толпе мирных протестующих, в результате чего погибли 17 человек. В конфликте принимала участие и Великобритания, военные который были замечены за жестоким обращением с иракскими заключенными.