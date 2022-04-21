Правозащитник Сорокин предрек «пассажирский коллапс» из-за транспортной реформы Смольного

В комментарии для Федерального

агентства новостей Сорокин отметил,

что им и до реформы было сложно пользоваться общественным транспортом, но

Смольный дополнительно усложнил им жизнь. По мнению юриста, городу нужно больше новых

автобусов, но план по закупке транспорта чиновники не выполняли уже несколько

лет подряд. Более того, Петербург закупает в больших количествах старые модели.