Правозащитник Сорокин предрек «пассажирский коллапс» из-за транспортной реформы Смольного

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Транспортная реформа Смольного оставила маломобильных петербуржцев без
возможности передвигаться по городу в час пик, заявил правозащитник, общественник и юрист Никита
Сорокин.
Смольный провел реформу общественного транспорта в апреле,
чем вызвал волну недовольств со стороны горожан. Вместо выстраивания новых
маршрутов власти ополчились на маршрутные такси, и жители некоторых
районов лишились возможности свободного передвигаться. Больше всего
пострадали маломобильные граждане: инвалиды-колясочники и женщины с
детьми.
В комментарии для Федерального
агентства новостей Сорокин отметил,
что им и до реформы было сложно пользоваться общественным транспортом, но
Смольный дополнительно усложнил им жизнь. По мнению юриста, городу нужно больше новых
автобусов, но план по закупке транспорта чиновники не выполняли уже несколько
лет подряд. Более того, Петербург закупает в больших количествах старые модели.
«Теперь люди будут
стоять в очередь на остановке, как это было в Советском Союзе.
Людей то меньше не становится. Поэтому непонятно,
на что ориентированы наши власти», ― посетовал эксперт.
Ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков
высказался по поводу провальной транспортной реформы и отметил, что ее неудача
была обусловлена опрометчивостью Смольного.