Правозащитница Капустинская заявила о важности обсуждения темы домашнего насилия в школах России

«Это может быть обычная семья, где просто папа поднимает руку на маму, где они ругаются. Для ребенка это становится нормой. Если у ребенка нет дома образца правильной семьи, то о нем должны говорить хотя бы в школе, чтобы у него формировалась правильная фигура отца, матери. Если примут законопроект о профилактике домашнего насилия, если будут вносить правки, мы можем приостановить то, что уже поражено», — заявила Капустинская.