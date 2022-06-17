Правозащитница Капустинская заявила о важности обсуждения темы домашнего насилия в школах России

Педагоги должны обсуждать с детьми в школах тему домашнего насилия и формировать в сознании подрастающего поколения правильную модель семьи, заявила представитель кризисного центра «Дом убежище» для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, Марьяна Капустинская.
Семейное образование должно быть с раннего возраста. У некоторых детей дома нет правильного образца отношений, поэтому ценности должны закладываться в школе, передает Общественная Служба Новостей.
«Это может быть обычная семья, где просто папа поднимает руку на маму, где они ругаются. Для ребенка это становится нормой. Если у ребенка нет дома образца правильной семьи, то о нем должны говорить хотя бы в школе, чтобы у него формировалась правильная фигура отца, матери. Если примут законопроект о профилактике домашнего насилия, если будут вносить правки, мы можем приостановить то, что уже поражено», — заявила Капустинская.
Госдума ранее в третьем чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности в отношении лиц, которые более трех раз совершали действия насильственного характера.