Российские правозащитники обратили внимание на случаи полицейского насилия во Франции и напомнили президенту Эммануэлю Макрону об обещании разобраться с проблемой.
Начиная с 2019 года французские правозащитные органы ежегодно получают около 2000 жалоб по поводу насилия со стороны полиции. Вопрос чрезмерного проявления силы при задержании демонстрантов стал темой острой общественной дискуссии, сообщает Федеральное агентство новостей. Однако официальные ведомства неохотно реагируют на новые случаи, если те не получили широкой огласки в прессе.
Действующий президент Эммануэль Макрон также «забыл» о предвыборном обещании ввести ответственность за «девиантное поведение» полицейских. Основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) выступил с критикой французских властей, которые игнорируют проблему, и призвал Макрона заняться налаживанием системы юридической ответственности для сотрудников правоохранительных органов.
«Фонд призывает президента Макрона выполнить его предвыборное обещание о налаживании системы юридической отвесности для сотрудников правоохранительных органов за необоснованное и чрезмерное применение силы», — отметили правозащитники в обращении.
В ФБР также выступили за обеспечение во Франции эффективного механизма правосудия для уже пострадавших от действий жестоких полицейских граждан.