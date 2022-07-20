Правозащитники ФБР: власти Франции игнорируют проблему полицейского насилия в стране

Начиная с 2019 года французские правозащитные органы ежегодно получают около 2000 жалоб по поводу насилия со стороны полиции. Вопрос чрезмерного проявления силы при задержании демонстрантов стал темой острой общественной дискуссии, сообщает Федеральное агентство новостей. Однако официальные ведомства неохотно реагируют на новые случаи, если те не получили широкой огласки в прессе.