В нарушение третьей статьи Европейской конвенции по правам человека, власти Польши, Литвы и Румынии разместили на территории своих стран тюрьмы для пыток людей спецслужбами США. Об этом заявили в Фонде борьбы с репрессиями (ФБР), основанном предпринимателем Евгением Пригожиным.