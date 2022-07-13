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Правозащитники ФБР сообщили о создании американских пыточных тюрем в Польше и Румынии

Правозащитники ФБР сообщили о создании американских пыточных тюрем в Польше и Румынии
globallookpress/Panoramic/ZUMAPRESS.com

В нарушение третьей статьи Европейской конвенции по правам человека, власти Польши, Литвы и Румынии разместили на территории своих стран тюрьмы для пыток людей спецслужбами США. Об этом заявили в Фонде борьбы с репрессиями (ФБР), основанном предпринимателем Евгением Пригожиным.

Согласно положению конвенции, запрещены пытки, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение с людьми, сообщает ФАН. Литва в 2009 году стала первой европейской страной, публично признавшей, что власти разрешили ЦРУ управлять секретными тюрьмами на литовской территории.

В рамках расследования международной правозащитной организации Amnesty International выяснилось, что заключенных секретных тюрем не только жестоко пытали, но и отказывали в медицинской помощи.

«Соучастие Польши, Литвы и Румынии в организации американских пыточных тюрем является преступлением по международному праву. Являясь участниками Конвенции ООН против пыток, политическое руководство указанных стран сознательно и добровольно позволяло США пытать людей на своей территории», — заявляют в ФБР.

Фонд борьбы с репрессиями обращается с призывом к международным правозащитным организациям и Международному уголовному суду начать независимое расследование в отношении властей Польши, Литвы и Румынии и привлечь всех причастных к созданию пыточных тюрем к ответственности.

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