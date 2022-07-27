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Правозащитники ФБР призвали власти Канады немедленно реформировать тюремную систему

Правозащитники ФБР призвали власти Канады немедленно реформировать тюремную систему
pxhere.com

Правительство Канады игнорирует проблему репрессивных условий содержания заключенных в тюрьмах страны, заявил основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями.

Тюремная система Канады состоит из множества проблем. Согласно статистике, почти треть заключенных — представители коренного населения страны, которые в два раза чаще становятся жертвами применения силы со стороны надзирателей, пишет Федеральное агентство новостей. 

В канадских тюрьмах практически не предоставляются медицинские услуги. Кроме того, в период пандемии многих осужденных с COVID-19 помещали в одиночные камеры.

«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями призывают канадское правительство немедленно реформировать тюремную систему и начать соблюдать стандарты ООН. Фонд борьбы с репрессиями считает, что одиночное заключение — это одна из форм психологического насилия, которой нет места в современном мире», — говорится на официальном сайте ФБР.

pxhere.com
pxhere.com

Согласно минимальным стандартам правил обращения с заключенными ООН, осужденные могут содержаться в одиночных камерах не более 15 суток подряд. Однако администрация тюрем Канады регулярно нарушала это правило, запирая заключенных на срок до нескольких недель, подчеркнули правозащитники фонда.

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