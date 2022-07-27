Правозащитники ФБР призвали власти Канады немедленно реформировать тюремную систему

«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями призывают канадское правительство немедленно реформировать тюремную систему и начать соблюдать стандарты ООН. Фонд борьбы с репрессиями считает, что одиночное заключение — это одна из форм психологического насилия, которой нет места в современном мире», — говорится на официальном сайте ФБР.