Правозащитники ФБР призвали власти Франции расследовать нападения тюремных охранников на заключенных

Эпизоды насилия над заключенными французских тюрем не фиксируются в официальных документах, говорится на сайте ФБР. При этом ежегодно около 250 жалоб на побои и пытки в исправительных учреждениях поступают от пострадавших в уполномоченные органы Франции. Чаще всего арестантов избивают там, где нет камер видеонаблюдения, поэтому подвергшийся нападению не может ничего доказать. Также тюремщики инсценируют нападения заключенных на охранников, чтобы скрыть произвол.