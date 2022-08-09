Правозащитники ФБР призвали власти Франции расследовать нападения тюремных охранников на заключенных

Правозащитники созданного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) призвали власти Франции расследовать нападения тюремных охранников на заключенных. В организации установили, что меньше 1% жалоб на подобные инциденты доходят до суда, передает ФАН.
Эпизоды насилия над заключенными французских тюрем не фиксируются в официальных документах, говорится на сайте ФБР. При этом ежегодно около 250 жалоб на побои и пытки в исправительных учреждениях поступают от пострадавших в уполномоченные органы Франции. Чаще всего арестантов избивают там, где нет камер видеонаблюдения, поэтому подвергшийся нападению не может ничего доказать. Также тюремщики инсценируют нападения заключенных на охранников, чтобы скрыть произвол.
В ФБР выяснили, что проблема насилия над заключенными существует во Франции десятилетиями и усугубляется увеличением числа арестантов из-за репрессивной политики администрации Эммануэля Макрона. Российские правозащитники призывают власти республики привести тюрьмы к современным международным стандартам и обеспечить расследование преступлений охранников исправительных учреждений.