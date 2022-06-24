Правозащитники ФБР обвинили команду сайта «Миротворец» в нарушении законодательства Украины

Администрация украинского сайта «Миротворец» нарушает законодательство собственной страны, заявили правозащитники основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями.
Глава российского ФБР Мира Тэрада направила обращение к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, передает ФАН. В нем она указала на то, что команда сайта опубликовала в 2021 году личные данные Натальи Савенковой 1986 года рождения и ее 13-летней дочери Фаины. Таким образом, администрация портала нарушила статью 182 Уголовного кодекса Украины «Нарушение неприкосновенности частной жизни», в части незаконного сбора, хранения и распространения конфиденциальной информации о человеке.
«Словно символ желтой звезды, который нацисты заставляли носить этнических евреев во время Холокоста, сайт “Миротворец” ставит свое клеймо на невинных людей, тем самым унижая их человеческое достоинство и подвергая их жизнь серьезной опасности», — отметила в своем обращении Тэрада.
В связи с этим она попросила Венедиктову провести тщательную проверку деятельности интернет-портала на предмет нарушения украинского законодательства, а также полностью заблокировать этот ресурс.