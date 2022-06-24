Правозащитники ФБР обвинили команду сайта «Миротворец» в нарушении законодательства Украины

Глава российского ФБР Мира Тэрада направила обращение к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, передает ФАН. В нем она указала на то, что команда сайта опубликовала в 2021 году личные данные Натальи Савенковой 1986 года рождения и ее 13-летней дочери Фаины. Таким образом, администрация портала нарушила статью 182 Уголовного кодекса Украины «Нарушение неприкосновенности частной жизни», в части незаконного сбора, хранения и распространения конфиденциальной информации о человеке.