Полиция Франции при президентстве Эммануэля Макрона стала чаще использовать слезоточивый газ против мирных граждан, сообщил Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным.
Парижские правоохранители 4 июня применили данный вид оружия против пассажиров на Восточном вокзале. В тот день из-за грозы отменили несколько поездов, и граждане решили воспользоваться автобусами. На остановке образовалась очередь — тогда и вмешались полицейские. Правоохранители заявили, что были вынуждены применить газ, чтобы рассеять толпу, пишет Федеральное агентство новостей.
Согласно французскому законодательству, полиция имеет право использовать спецсредство для разгона граждан, которые могут спровоцировать беспорядки. Но это не относится к людям, ожидающим своего поезда. Кроме того, известен случай применения слезоточивого газа к болельщикам на стадионе «Стад де Франс» — тогда удалось избежать смертей. Но 2 декабря 2018 года граната с газом стала причиной гибели 80-летней Зинаб Редуан. Она находилась в своем доме, рядом с которым проходила демонстрация «желтых жилетов».
Слезоточивый газ не только неэффективен в контроле толпы, но и опасен. Он может спровоцировать заболевания дыхательных путей и химические ожоги. Правозащитники ФБР констатировали, что использование такого оружия при Макроне — одна из форм усиления полицейского государства. Фонд призывает международные организации повлиять на власти Франции для предотвращения неоправданного применения силы против населения.