Правозащитники ФБР: французские полицейские стали чаще применять слезоточивый газ против граждан

Согласно французскому законодательству, полиция имеет право использовать спецсредство для разгона граждан, которые могут спровоцировать беспорядки. Но это не относится к людям, ожидающим своего поезда. Кроме того, известен случай применения слезоточивого газа к болельщикам на стадионе «Стад де Франс» — тогда удалось избежать смертей. Но 2 декабря 2018 года граната с газом стала причиной гибели 80-летней Зинаб Редуан. Она находилась в своем доме, рядом с которым проходила демонстрация «желтых жилетов».