Правозащитник Мельников призвал вернуть скопинского маньяка Мохова в тюрьму

Вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека Иван Мельников обратился к председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить условия административного надзора вышедшего на свободу скопинского маньяка Виктора Мохова.
Мира Тэрада сообщила, что Мельников направил официальное письме к Бастрыкину о неоднократном нарушении административного надзора маньяка. Стало известно, что преступник покидал место жительства в ночное время суток, что запрещено ему судом города Скопин.
«Гражданин Мохов был осужден за особо тяжкое преступление, по оперативной информации из мест лишения свободы высказывался о желании отомстить своим жертвам, а покидание им места жительства в ночное время могло свидетельствовать о приготовлении к совершению преступления. Данные обстоятельства не могут не вызвать обеспокоенность за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания», — говорится в обращении Мельникова.
Правозащитник призывает СК провести проверку указанной информации и вернуть насильника в тюрьму, если нарушения подтвердятся. Мохову может грозить повторное уголовное дело для предотвращения совершения им возможных преступлений.