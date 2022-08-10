Правозащитник Мельников призвал вернуть скопинского маньяка Мохова в тюрьму

«Гражданин Мохов был осужден за особо тяжкое преступление, по оперативной информации из мест лишения свободы высказывался о желании отомстить своим жертвам, а покидание им места жительства в ночное время могло свидетельствовать о приготовлении к совершению преступления. Данные обстоятельства не могут не вызвать обеспокоенность за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания», — говорится в обращении Мельникова.