Правозащитник Мельников направил письмо турецкому послу в связи с задержанием детских врачей в Анкаре

Педиатр из РФ Елена Гавриленко и ее молдавская коллега незаконно задержаны в аэропорту Анкары. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников призвал посла Турции оказать помощь в освобождении медиков.
Врачи летели из России в Молдавию с пересадкой в Турции. У них имеются билеты. Гавриленко и ее коллега не собирались работать на территории другого государства, отметил Мельков, пишет Федеральное агентство новостей.
«Граждане РФ при этом вообще могут находиться на территории Турции без визы и иных дополнительных документов и условий, если срок их пребывания на территории Турции менее 60 суток, в соответствии с законодательством Вашего же государства, а также международного соглашения с Россией», — следует из письма Мельникова.
Российская сторона надеется, что посол Турции в РФ Махмет Самсар окажет содействие в разрешении ситуации. Задержание врачей может ударить по репутации соседней страны. Ведь Турция известна как один из крупнейших транзитных хабов мира.