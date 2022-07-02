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Правозащитник Мельников направил письмо турецкому послу в связи с задержанием детских врачей в Анкаре

Правозащитник Мельников направил письмо турецкому послу в связи с задержанием детских врачей в Анкаре
pxhere.com

Педиатр из РФ Елена Гавриленко и ее молдавская коллега незаконно задержаны в аэропорту Анкары. Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников призвал посла Турции оказать помощь в освобождении медиков.

Врачи летели из России в Молдавию с пересадкой в Турции. У них имеются билеты. Гавриленко и ее коллега не собирались работать на территории другого государства, отметил Мельков, пишет Федеральное агентство новостей.

«Граждане РФ при этом вообще могут находиться на территории Турции без визы и иных дополнительных документов и условий, если срок их пребывания на территории Турции менее 60 суток, в соответствии с законодательством Вашего же государства, а также международного соглашения с Россией», — следует из письма Мельникова.

Российская сторона надеется, что посол Турции в РФ Махмет Самсар окажет содействие в разрешении ситуации. Задержание врачей может ударить по репутации соседней страны. Ведь Турция известна как один из крупнейших транзитных хабов мира.

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