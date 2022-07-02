Правозащитник Мельников направил письмо турецкому послу в связи с задержанием детских врачей в Анкаре

«Граждане РФ при этом вообще могут находиться на территории Турции без визы и иных дополнительных документов и условий, если срок их пребывания на территории Турции менее 60 суток, в соответствии с законодательством Вашего же государства, а также международного соглашения с Россией», — следует из письма Мельникова.