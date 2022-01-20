Правоохранительные органы задержали экс-замначальника СК России по Хакасии Павина

Правоохранительные органы задержали экс-замначальника СК России по Хакасии Павина Новости
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Бывший заместитель начальника СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин может иметь отношение к посреднической деятельностью в сфере адвокатуры и правоохранительных органах.

Павина задержали для проведения следственных мероприятий. Уголовное дело в отношении чиновника пока не возбудили. Официального заявления на эту тему нет.

Собеседник «Тайги.инфо» сообщил, что сейчас экс-замначальника СК «связан с лесом и адвокатами». Павина называют «решальщиком и посредником».

Чиновник лишился своей должности после громкого дела руководителя администрации экс-главы республики Виктора Зимина. Ходят слухи, что кадровые перестановки в ведомстве стали местью главы региона.

 
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