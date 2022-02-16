Правоохранители установили личности выпавших из окна многоэтажки подростков в Петербурге

Трагический инцидент произошел на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге. Двое подростков выпали из окна девятиэтажного дома. Полиция уже установила их личности.

Выпавшими из окна оказались шестнадцатилетние Рамазан С. и Екатерина М. В результате происшествия подростки получили несовместимые с жизнью травмы, пишет ФАН.

Прохожие сообщили об инциденте, который произошел рядом с домом 39/1, в правоохранительные органы. Позже стало известно, что в одной из этих квартир этого дома жила Екатерина М. Причины, которые привели к трагическим последствиям, выясняются.

Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Тобольске. Тело 12-летней девочки с признаками падения с высоты обнаружили под окнами одного из многоэтажных зданий.

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