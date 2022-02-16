Правоохранители установили личности выпавших из окна многоэтажки подростков в Петербурге

Правоохранители установили личности выпавших из окна многоэтажки подростков в Петербурге Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Трагический инцидент произошел на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге. Двое подростков выпали из окна девятиэтажного дома. Полиция уже установила их личности.

Выпавшими из окна оказались шестнадцатилетние Рамазан С. и Екатерина М. В результате происшествия подростки получили несовместимые с жизнью травмы, пишет ФАН.

Прохожие сообщили об инциденте, который произошел рядом с домом 39/1, в правоохранительные органы. Позже стало известно, что в одной из этих квартир этого дома жила Екатерина М. Причины, которые привели к трагическим последствиям, выясняются.

Аналогичный случай произошел несколько дней назад в Тобольске. Тело 12-летней девочки с признаками падения с высоты обнаружили под окнами одного из многоэтажных зданий.

 
загрузка...
 
окно падение петербург подростки полиция смерть
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru