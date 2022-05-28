Правоохранители проверят информацию о счетах Чубайса в иностранных банках

Покинувший Россию экс-глава Роснано Анатолий Чубайс может владеть счетами в европейских банках. Соответствующую информацию проверят российские силовики.
Сумма иностранной валюты на счетах Чубайса может составлять до нескольких миллиардов. Допускается, что средства могли быть получены бывшим чиновником незаконным путем. О каких банках идет речь, не уточняется.
«Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — передает ТАСС со ссылкой на источник.
Сейчас Чубайс находится в Италии, где у него есть собственная недвижимость. В Россию экс-глава Роснано возвращаться не планирует. Он покинул страну на частном самолете. Сначала он пожил в Турции, после чего отправился в Европу.