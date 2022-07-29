Правоохранители пресекли производство контрафактного сливочного масла в Люберцах

Подпольный цех по производству сливочного масла обнаружили сотрудники правоохранительных органов в подмосковных Люберцах, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Директорами» подпольного предприятия, по версии следствия, являются два жителя Москвы. После проверки выяснилось, что злоумышленники изготавливали фальсифицированный продукт, после чего упаковывали его в брендированную упаковку и продавали.
Стражи порядка изъяли более 8 тысяч пачек контрафактного сливочного масла, этикетки, станки и документацию, пишет издание «Вести Подмосковья». По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.